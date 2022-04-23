الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مارس بضغط صعود الدولار

انخفض الذهب 1% بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، فيما سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مارس/ آذار، إذ أدت المؤشرات على رفع سريع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الفيدرالي الأميركي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1929.73 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين، فيما انخفضت الأسعار 2.27% خلال الأسبوع.

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كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% عند التسوية إلى 1934.3 دولار للأوقية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الخميس، إن زيادة سعر الفائدة بواقع نصف نقطة "ستكون مطروحة على الطاولة" عندما يجتمع البنك المركزي في مايو/أيار.

ووسعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مكاسبها على خلفية تصريحات متشددة لبنك الاحتياطي الاتحادي في جهوده للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب أحد الملاذات الآمنة أثناء ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 24.24 دولار للأوقية، لتتجه إلى أكبر

انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر يناير/كانون الثاني، بانخفاض حوالي 5.6% حتى الآن.

وانخفض البلاتين 3.9% إلى 930.04 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 2381.03 دولار.