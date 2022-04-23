وول ستريت تغلق على انخفاض حاد وسط ضغط نتائج ضعيفة ورفع الفائدة
سجل داو جونز انخفاضه الأسبوعي الرابع على التوالي
أنهت وول ستريت تعاملات، الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، على انخفاض حاد، منهية أسبوعًا متقلّبًا شهد نتائج مفاجئة لشركات وتزايد اليقين حول زيادات حادة في أسعار الفائدة في المدى القريب، والتي دفعتها أيضًا إلى التراجع هذا الأسبوع.
كان هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي من الخسائر لكل من ستاندرد آن بورز 500 وناسداك، بينما سجل داو جونز انخفاضه الأسبوعي الرابع على التوالي.
وتم تداول المؤشرات الثلاثة بانخفاض أكثر من 2% معظم فترة بعد ظهر أمس الجمعة، وفق رويترز.
وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 121.68 نقطة أو 2.77% إلى 4271.84 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 335.09 نقطة أو 2.54% إلى 12839.56 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 973.22 نقطة بما يعادل 2.80% إلى 33819.54 نقطة.
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