المستثمرون يترقبون إعلان 180 شركة أميركية عن نتائجها هذا الأسبوع 

يترقب المستثمرون في الولايات المتحدة، إعلان النتائج الفصلية لعدد كبير من الشركات الأميركية هذا الأسبوع، متأملين أن تكشف عن أرباح قوية قد تدعم سوق الأسهم الذي بدأ العام بشكل ضعيف.

ومن المقرر أن تعلن نحو 180 شركة مدرجة في S&P 500 عن نتائجها هذا الأسبوع، وهي تمثل نحو نصف القيمة السوقية للمؤشر، بما فيها أكبر 4 شركات وهي أبل ومايكروسوفت وأمازون وغوغل والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة نحو 8 تريليون دولار.

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يذكر أن جميع أسهم هذه الشركات تراجعت هذا العام، إذ انخفض سهم آبل بنسبة 9% فيما انخفض أمازون بنسبة 13.4%، كما تراجع سهم ألفابت 17.4% وسهم مايكروسوفت 18.5%