مجلس إدارة مجموعة الحبيب الطبية يوصي بتوزيع أرباح نقدية 8.3% عن الربع الأول
أوصى مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2022م، بنسبة 8.3%، من القيمة الإسمية للسهم.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 290.50 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 350 مليون سهم.
وستكون حصة السهم من التوزيع 0.83 ريال، لكل سهم.
وسيكون تاريخ الأحقية نهاية تداول يوم الخميس 28 أبريل 2022م الموافق 27 رمضان 1443هـ 2022م، فيما سيكون تاريخ التوزيع يوم الثلاثاء 17 مايو 2022م الموافق 16 شوَّال 1443هـ.
أما أحقية توزيعات الأرباح فستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 28 أبريل 2022م الموافق 27 رمضان 1443هـ ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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