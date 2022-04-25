إقرار زيادة رأسمال "بترو رابغ" عبر أسهم حقوق أولوية بـ7.95 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 7.95 مليار ريال.

وستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

مادة اعلانية

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.