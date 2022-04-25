الذهب عند أقل مستوى في 4 أسابيع وسط تزايد الرهانات على رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث عززت الرهانات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية من قوة الدولار ونالت من الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1916.41دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 29 مارس عند 1914.58 دولار.

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وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1917.40دولار للأونصة.

ووسط توقعات برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي في مايو، راهن المتداولون يوم الجمعة على أن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة أكثر في الشهور التالية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عامين، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأميركي أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 23.73 دولار للأونصة، في أكبر انخفاض لها في أكثر من شهرين.

وانخفض البلاتين 0.8% إلى 923 دولارا للأونصة في أقل مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي وتراجع البلاديوم 3.1% إلى 2302.19 دولار.