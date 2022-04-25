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الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو       

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الدولار والروبل
الدولار والروبل - تعبيرية
اقتصاد روسيا

الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو

الروبل قفز 3.7% ليجري تداوله عند 77.17 مقابل اليورو

دبي - العربية.نت

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صعد الروبل الروسي اليوم الاثنين، مسجلا أعلى مستوى في حوالي عامين أمام اليورو، بدعم من مدفوعات ضريبية من المنتظر أن تدفعها الشركات هذا الأسبوع ومع تطلع السوق إلى قرار البنك المركزي بشأن الفائدة يوم الجمعة.

وقفز الروبل 3.7% ليجري تداوله عند 77.17 مقابل اليورو بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 76.396، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2020 .

وارتفع الروبل 3.11% أمام الدولار الأميركي إلى 73.13 ليحوم حول مستوياته قبل 24 فبراير/شباط عندما أرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا، وفق رويترز.

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وتترقب السوق قرار البنك المركزي الروسي بشأن أسعار الفائدة بعد أن قرر زيادة في الفائدة بلغت 20% في أواخر فبراير/شباط ثم أعقبها بخفض قدره 17% في 8 أبريل/نيسان.

وأشار استطلاع أجرته رويترز، إلى أن البنك سيخفض الفائدة في اجتماعه يوم الجمعة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 15%.

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