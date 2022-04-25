بورصة طوكيو تشهد أسوأ أيامها في 6 أسابيع

أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضا اليوم الاثنين، ليسجل أكبر تراجع في أكثر من ستة أسابيع، متتبعا خسائر وول ستريت بعد أن لمّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى زيادات في أسعار الفائدة في الأجل القريب.

أنهى نيكاي الجلسة متراجعا 1.9% إلى 26590.78 نقطة في أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ 11 مارس، بينما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5% عند 1876.52 نقطة.

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وتراجعت بورصة وول ستريت بأكثر من 2.5% يوم الجمعة، بعدما أشار باول إلى أن البنك المركزي الأميركي يستعد لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو مع مزيد من الزيادات في المستقبل.

قال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية: "تراجعت الأسواق الأميركية كثيرا يوم الجمعة بسبب التصريحات بشأن رفع أسعار الفائدة، وكان رد فعل السوق اليابانية على السوق الأميركية أكبر من اللازم اليوم".

كما تسببت الشركات ذات الثقل في انخفاض مؤشر نيكاي، حيث تراجع سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 5.27%، ونزل سهم سوفت بنك للاستثمارات التكنولوجية 7.8% وسهم دايكين إندستريز 3.36%.

وانخفض سهم نيسان موتور بنسبة 5.05%، بعد تقرير أفاد بأن شركة رينو أكبر مساهميها تدرس بيع حصة محتملة.

