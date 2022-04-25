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سوق الأسهم السعودية يخالف تراجعات الأسواق.. ويرتفع فوق مستوى 13500 نقطة

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تداول السعودية
تداول السعودية
أسواق الخليج

سوق الأسهم السعودية يخالف تراجعات الأسواق.. ويرتفع فوق مستوى 13500 نقطة

قفزة سهم الراجحي دعمت أداء المؤشر

دبي - العربية.نت

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أنهت معظم أسواق الأسهم في الخليج تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض، مقتفية أثر الأسهم العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط 5% تقريبا بسبب المخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة وفرض الصين إغلاقات بسبب فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي.

عانت الأسواق الآسيوية أسوأ جلسة لها في أكثر من شهر إذ أدت المخاوف من احتمال عودة بكين قريبا إلى الإغلاق إلى تراجع الأسهم الصينية إلى مستوياتها المتدنية لعام 2020، ومع استمرار آثار هبوط مؤشرات الأسهم الأميركية في وول ستريت 2.5% يوم الجمعة.

وخالف المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية الاتجاه ليغلق مرتفعا 0.6% إلى النقطة 13543، بفضل قفزة 2.1% في سهم مصرف الراجحي، بحسب رويترز.

سوق الأسهم السعودية يصعد 1.2% بدعم ارتفاع أسعار النفط أسواق المال أسواق الخليج سوق الأسهم السعودية يصعد 1.2% بدعم ارتفاع أسعار النفط

من ناحية أخرى، هبط سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 8.7% بعد أن سجلت الشركة انخفاضا حادا في صافي الأرباح ربع السنوية.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 1.6%، مواصلا خسائر الجلسة السابقة مع هبوط جميع الأسهم المدرجة في المؤشر باستثناء سهم واحد.

وانخفض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 4%، مسجلا أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر، على الرغم من الإعلان عن ارتفاع صافي أرباح الربع الأول.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.9% متأثرا بانخفاض 2.1% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة.

كما تراجع المؤشر الرئيسي في بورصة دبي 0.8%، لينهي سلسلة من المكاسب استمرت أربع جلسات، مع انخفاض سهم شركة إعمار العقارية 0.8%.

سجلت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبا بسبب مخاوف بشأن الطلب.

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