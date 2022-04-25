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هيئة السوق السعودية تستطلع الآراء بشأن الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية

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هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تستطلع الآراء بشأن الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية

المشروع يهدف إلى دعم ابتكارات التقنية المالية في السوق

دبي - العربية.نت

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أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، قراره المتضمن نشر مشروع الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 45 يوماً تنتهي في 9 يونيو 2022.

وقالت الهيئة في بيان، إن المشروع يهدف إلى دعم ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية من خلال وضع الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية.

وذكرت أن ذلك يشمل تحديد الترخيص اللازم لممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في تنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، بالإضافة إلى تنظيم متطلبات حفظ مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب لأموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وفتحها للحسابات الاستثمارية وتشغيلها.

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