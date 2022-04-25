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بدء "إجازة تداول السعودية" في عيد الفطر بنهاية الخميس المقبل

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تداول السعودية مناسبة
شعار "تداول السعودية"
سوق السعودية

بدء "إجازة تداول السعودية" في عيد الفطر بنهاية الخميس المقبل

لمدة 5 جلسات

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية"، عن بدء إجازة عيد الفطر بنهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8 مايو 2022، بما يشمل 5 جلسات.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، قد أعلنت عن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وقالت الوزارة، في تغريدة سابقة لها بموقع التواصل "تويتر"، إن الإجازة تبدأ بنهاية دوام يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 30 أبريل 2022، وذلك لمدة 4 أيام.

وأضافت أنه على صاحب العمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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