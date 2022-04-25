سوق السعودية
بدء "إجازة تداول السعودية" في عيد الفطر بنهاية الخميس المقبل
لمدة 5 جلسات
أعلنت "تداول السعودية"، عن بدء إجازة عيد الفطر بنهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8 مايو 2022، بما يشمل 5 جلسات.
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، قد أعلنت عن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي.
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وقالت الوزارة، في تغريدة سابقة لها بموقع التواصل "تويتر"، إن الإجازة تبدأ بنهاية دوام يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 30 أبريل 2022، وذلك لمدة 4 أيام.
وأضافت أنه على صاحب العمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
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