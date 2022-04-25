أبوظبي تمنح "كراكن" أول ترخيص لتداول العملات المشفرة بالدرهم

أعلن سوق أبوظبي العالمي، اليوم الاثنين، عن انضمام بورصة "كراكن" إلى مجتمعه المتنامي لتداول الأصول الافتراضية.

وتعد "كراكن" أول منصة عالمية لتداول العملات المشفرة تحصل على تصريح مالي كامل لمزاولة خدمات تداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي، لخدمة احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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واستوفت "كراكن" جميع شروط الموافقة من "سلطة تنظیم الخدمات المالیة" في سوق أبوظبي العالمي للسماح لها الآن بإطلاق وتشغيل منصتها متعددة الأطراف للتداول وخدمات "الحافظ الأمين" للأصول المودعة بالدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

واتخذت شركة "كراكن" من سوق أبوظبي العالمي مقراً رئيسياً لها في الشرق الأوسط. ويدير مكتبها فريق من كبار المسؤولين التنفيذيين من ذوي الخبرة لقيادة أعمالها وخططها في دولة الإمارات.

وستكون "كراكن" أول بورصة عالمية لتبادل الأصول الافتراضية يتم التصريح لها في دولة الإمارات حيث ستبدأ في تقديم خدماتها للمستثمرين وإمكانية الاستثمار والتداول وسحب وإيداع الأصول الافتراضية مباشرة بالدرهم الإماراتي.

كان سوق أبوظبي العالمي قد قدم أول إطار تنظيمي شامل لتداول الأصول الافتراضية في العالم في عام 2018.

وقال العضو المنتدب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "كراكن" كيرتس تينج: " حصلنا على الموافقة المالية الكاملة، وأن نطلق قريبًا سوقنا المنظمة للتداول مباشرة بالدرهم الإماراتي ضمن هذه البيئة التنظيمية الرائدة للمنتجات المشفرة والتي تتضمن تداول العملات المشفّرة، وأسواق سلع الدفع الفورية عبر أكثر من 120 من أصول التشفير والعقود الآجلة المنظمة والسوق الصاعدة للرموز غير القابلة للاستبدال.

وتأسست مجموعة "كراكن" في عام 2011، كأول بورصة عالمية تحصل على ترخيص لتداول العملات وتقدم خدماتها لقاعدة عملاء تزيد عن 9 ملايين عميل في 60 دولة.