"هيئة السوق" تقر زيادة رأسمال "معادن" لـ24.6 مليار ريال عبر أسهم مجانية

​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، موافقتها على طلب شركة التعدين العربية السعودية "معادن" زيادة رأس مالها من 12.3 مليار ريال، إلى 24.6 مليار ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخ الاستحقاق في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 10.73 مليار ريال من بند "علاوة الإصدار" ومبلغ 1.566 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة والاحتياطي".

مادة اعلانية

وذكرت الهيئة أن عدد الأسهم سيزداد من 1.23 مليار سهم إلى 2.46 مليار سهم، بزيادة قدرها 1.2 مليار سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.