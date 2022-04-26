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أسعار الذهب تصعد فوق مستوى 1900 دولار وسط مخاوف التضخم

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سعر الذهب

أسعار الذهب تصعد فوق مستوى 1900 دولار وسط مخاوف التضخم

الذهب يرتفع 0.3% إلى 1903.70 دولار للأونصة بالمعاملات الفورية

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1903.70 دولار للأونصة. ولامست الأسعار 1890.20 دولار أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس/آذار.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1904.40 دولار للأونصة.

الذهب عند أقل مستوى في 4 أسابيع وسط تزايد الرهانات على رفع الفائدة أسواق المال سعر الذهب الذهب عند أقل مستوى في 4 أسابيع وسط تزايد الرهانات على رفع الفائدة

ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال أن تعرقل الوتيرة السريعة للتشديد تعافي الاقتصاد العالمي.

كما تأثرت الأسواق بالتداعيات الاقتصادية لإغلاقات الصين لمواجهة "كوفيد-19".

وارتفع الدولار، الملاذ الآمن المنافس، إلى أعلى مستوى في عامين، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويكبح تحقيقه المزيد من المكاسب للمعدن النفيس.

في غضون ذلك ارتفع البلاديوم 1% إلى 2166.26 دولار للأونصة، بعد يوم من مخاوف إزاء انخفاض الطلب بسبب إغلاقات "كوفيد" في الصين، مما أدى إلى تراجعه بنسبة وصلت إلى 12.9%.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.74 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.2% إلى 922.69 دولار.

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