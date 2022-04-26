أسهم وول ستريت تتراجع مع ترقب المستثمرين إعلان نتائج شركات التكنولوجيا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الثلاثاء حيث انتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الأسبوع ستوفر الدعم لسوق يهيمن عليها القلق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 142 نقطة بما يعادل 0.42% إلى 33907.49 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 18 نقطة أو 0.42% إلى 4278.14 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 86.8 نقطة أو 0.67% إلى 12918.039 نقطة.