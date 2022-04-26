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الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من أرباح الشركات

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من أرباح الشركات

أسهم قطاعي التعدين والنفط من بين أكبر الرابحين

رويترز

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تنفست الأسهم الأوروبية الصعداء اليوم الثلاثاء، إذ دعمت أرباح شركات، مثل يو.بي.إس وميرسك، المعنويات بعد عمليات بيع للأسهم في الجلسة السابقة مدفوعة بمخاوف إزاء النمو العالمي.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، بعد انخفاضه بنحو 2% أمس الاثنين، بسبب مخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي في الصين والرفع السريع لأسعار الفائدة الأميركية.

وكانت أسهم قطاعي التعدين والنفط من بين أكبر الرابحين بعد انخفاضها أمس.

النفط يصعد بعد خسارة 5% في يومين مع تفاقم أزمة كورونا في الصين طاقة أسعار النفط النفط يصعد بعد خسارة 5% في يومين مع تفاقم أزمة كورونا في الصين

صعد سهم يو.بي.إس 0.2% بعد الإعلان عن أفضل أرباح صافية للربع الأول منذ 15 عاما. وقفز سهم مجموعة ميرسك للشحن 5.8%، بعد رفع توقعات الشركة للعام بأكمله نتيجة أرباح التشغيل للربع الأول التي أتت أعلى من التوقعات السابقة، مدفوعة بمعدلات شحن الحاويات المرتفعة.

وانخفض سهم إتش.إس.بي.سي 1.9%، بعد أن حذر أكبر بنك في أوروبا من أن المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم غير مرجح هذا العام بسبب ارتفاع التضخم والضعف الاقتصادي، حتى مع انخفاض الأرباح في الربع الأول بأقل من المتوقع.

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