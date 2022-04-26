الاتحاد الأوروبي: سنواصل مراقبة تطورات كل المنصات ومنها تويتر
ماسك فاز بصفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار
رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، التعليق على صفقة امتلاك إيلون ماسك لـ "تويتر".
وقال المتحدث باسم التكتل الأوروبي: "سنواصل مراقبة التطورات على كل المنصات الإلكترونية بينها تويتر".
فاز إيلون ماسك، أمس الاثنين، باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.
وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، الذي بدا الأسبوع الماضي غير مؤكد، قد تسارعت في مطلع الأسبوع بعد أن غازل ماسك مساهمي تويتر بالتفاصيل المالية لعرضه.
وهذه لحظة فارقة للشركة التي عمرها 16 عاما وظهرت كواحدة من أكثر المنتديات نفوذا في العالم، وتواجه الآن سلسلة من التحديات.
وتحت ضغط، بدأت تويتر التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولار.
وينهي الاتفاق مسيرة تويتر كشركة عامة منذ طرحها العام الأولي في 2013، أي بعد نحو 9 سنوات من التداول.
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