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السيسي يكلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للجيش في البورصة

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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
البورصة المصرية

السيسي يكلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للجيش في البورصة

تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الإلتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي

دبي - العربية.نت

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كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية "سنشكل برنامجا لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويا لمدة 4 أعوام".

كما تم تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الإلتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي

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