"ناسداك" يغلق على ارتفاع حاد بعد موافقة "تويتر" على عرض ماسك

أغلق المؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد أمس الاثنين، مع تسجيل أسهم النمو موجة صعود في أواخر جلسة التداول بعد أن وافقت شركة تويتر على أن يشتريها الملياردير إيلون ماسك.

وقفز سهم "تويتر" بعد الإعلان عن أن ماسك سيستحوذ على الشركة في اتفاق سينقل السيطرة على عملاق التواصل الاجتماعي إلى أغنى شخص في العالم.

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وظل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا في معظم الجلسة، لكنه تحول إلى المنطقة الإيجابية بعد إعلان "تويتر".

وهبطت أسهم شركات الطاقة مع تراجع أسعار خام برنت حوالي 5% باتجاه 100 دولار للبرميل.

وصعدت أسهم ألفابت المالكة لـ"غوغل" قبيل تقرير نتائجها الفصلية.

وارتفعت أيضا أسهم "مايكروسوفت" و"ميتا بلاتفورمس" المالكة لـ"فيسبوك".

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 25.54 نقطة، أو 0.60%، إلى 4297.32 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 166.98 نقطة، أو 1.30%، ليغلق عند 13006.28 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 251.80 نقطة، أو 0.74%، إلى 34063.20 نقطة.

وارتفع مؤشر التقلبات، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، أثناء الجلسة إلى 31.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس.