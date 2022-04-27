أسهم أوروبا تتراجع على وقع أزمة الغاز والنتائج المتباينة للشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، مع تلقي الأسواق تقارير نتائج أعمال متباينة وتصاعد التوتر في قطاع الطاقة بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وبدا في طريقه لموصلة موجة بيع لليوم الرابع على التوالي، واقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع.

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وأوقفت غازبروم إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما مقابله بالروبل الروسي، في أعنف رد من الكرملين حتى الآن على العقوبات القاسية التي فرضها الغرب بسبب الصراع الأوكراني.

وواصلت شركات التعدين مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي بعد موجة بيع في الآونة الأخيرة، بينما قادت القطاعات ذات الأسهم الدفاعية مثل المرافق والأغذية والمشروبات التراجع.

وهبط سهم دويتشه بنك 5%، بعد أن حذر من أن الصراع الروسي الأوكراني سيؤثر سلبا على نتائج أعمال العام بأكمله على الرغم من إعلانه قفزة في أرباح الربع الأول بنسبة 17% بما فاق التوقعات.

وزاد سهم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية 1.2%، بعد إعلان أرباح فصلية قوية مع تجاهل أكبر بنك في بريطانيا في مجال الإقراض العقاري إلى حد كبير، أثر أزمة تكلفة المعيشة الآخذة في التفاقم في البلاد.