أسهم اليابان تغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين

أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين، اليوم الأربعاء، مقتفيا أثر انخفاض وول ستريت الليلة الماضية، بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثير إغلاق كوفيد-19 في الصين على نتائج الشركات المحلية.

تراجع مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 1.17%، ليغلق عند 26386.63 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 12 أبريل. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94% ليغلق عند 1860.76 نقطة.

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وتراجعت بورصة وول ستريت الليلة الماضية، مع إغلاق مؤشر ناسداك عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2020، في ظل شعور المستثمرين بالقلق من تباطؤ النمو العالمي وتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

قال شوجو مايكاوا محلل السوق العالمية في جيه.بي مورغان لإدارة الأصول: "قبل ذروة موسم الأرباح في اليابان، أصبحت توقعات الشركات أكثر غموضا بسبب تأثير إغلاق الصين وارتفاع تكاليف الطاقة".

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين، حيث تسابق بكين الزمن للقضاء على تفشي كوفيد-19 الناشئ في العاصمة وتجنب نفس الإغلاق الذي فُرض في شنغهاي لمدة شهر.

وانخفض سهم فانوك بنسبة 5.72%، وكان أكبر خاسر على مؤشر نيكاي بعد أن جاءت أرباح التشغيل السنوية لشركة صناعة أجهزة الروبوت دون التوقعات.

وتراجع سهم كيكومان 12.63%، بعد تقرير ذكر أن شركة صناعة صلصة الصويا لم تكشف عن التوقعات بسبب الزيادة في التكاليف.

وخسر سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 1.49%.