أمريكانا للأغذية تعين غولدمان ساكس وFAB وSNB كابيتال لإدارة الطرح

قالت مصادر مطلعة إن شركة أمريكانا للأغذية قامت بتعيين كل من غولدمان ساكس وFAB وSNB كابيتال لإدارة الطرح.

وتدور التوقعات بشأن حجم ما ستجمع شركة أمريكانا للأغذية من الطرح العام حول مليار دولار.

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وتقوم مجموعة أمريكانا Americana المشغلة لعدد من سلاسل المطاعم في الشرق الأوسط مثل دجاج كنتاكي KFC وبيتزاهت وباسكن روبنز، وكوستا Costa Coffee.

وطرح المجموعة التابعة لشركة أديبتيو Adeptio المملوكة مناصفة بين رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد يجمع مليار دولار بحسب المصادر، والإدراج سيكون إما في السعودية أو الإمارات وقد يكون إدراجا مزدوجا.

وكان آخر تقييم لأمريكانا عند 3.5 مليار دولار عندما تم الاستحواذ عليها وشطبها من سوق الكويت في عام 2017.

كان مدير عام الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري، قد ذكر في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن أمريكانا في عام 2017 كانت تابعة لمجموعة الخرافي في ذلك الوقت، وكانت مرهونة بالكامل للبنوك نظرا للديون.

وأشار الشهري إلى أن مجموعة الخرافي اضطرت لبيع الشركة وكان مضاعف الربحية حوالي 12 مرة في ذلك الوقت، ثم اشترتها أديبتيو وبعدها بفترة قصيرة باعت 50% إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأفاد بأن أرباح الشركة وقتها كانت في حدود 60 مليون دينار، وتقييم الشركة في حدود مليار دينار تقريبا حوالي 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى مضاعف الربحية كان عند 20 مرة في ذلك الوقت، ثم انسحبت الشركة من بورصة الكويت.