اليورو عند أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017

سجل سعر اليورو، اليوم الأربعاء، أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017.
وارتفع مؤشر الدولار 0.24% عند 102.56 نقطة في تلك الأثناء، وهبط اليورو 0.11% أمام الدولار إلى مستوى 1.06224.
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