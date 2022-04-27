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اليورو عند أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017

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الدولار واليورو
الدولار واليورو
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اليورو عند أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017

دبي - العربية.نت

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سجل سعر اليورو، اليوم الأربعاء، أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017.

وارتفع مؤشر الدولار 0.24% عند 102.56 نقطة في تلك الأثناء، وهبط اليورو 0.11% أمام الدولار إلى مستوى 1.06224.

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