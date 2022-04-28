الإمارات تصدر أول دفعة من سندات الخزانة الاتحادية 9 مايو

قالت وزارة المالية الإماراتية اليوم الخميس، إن الإمارات تخطط لإصدار أول دفعة من سندات الخزانة الاتحادية في التاسع من مايو/أيار بالتعاون مع البنك المركزي، في خطوة تستهدف تطوير سوق سندات بالعملة المحلية.

وأضافت الوزارة أن البنك المركزي سيكون وكيلا للإصدار والدفع.

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كانت الوزارة قالت في 20 أبريل/نيسان إنها تخطط لجمع تسعة مليارات درهم (2.45 مليار دولار) من خلال ثمانية عطاءات سندات في الفترة من مايو/أيار وحتى نهاية العام، وبإصدارات لآجال بين سنتين وثلاث وخمس سنوات كمرحلة أولى، تصل إلى عشر سنوات على المدى المتوسط.