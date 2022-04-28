وول ستريت
العقود الآجلة لمؤشر ناسداك تسجل مكاسب بدعم من سهم "ميتا"
بيانات صينية لدعم الاقتصاد عززت مكاسبها
سجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك، ارتفاعا بعد صدور نتائج شركة ميتا، التي قفزت بالسهم بنسبة 19% في تداولات ما بعد الإغلاق.
وكانت الصين تعهدت أمس بتعزيز نمو شركات التكنولوجيا والتي تعتمد على منصات الإنترنت إلى جانب تقديم مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، الأمر الذي عزز أيضا من مكاسب المؤشر.
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يشار إلى أن المؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة وول ستريت، أغلق مرتفعا أمس الأربعاء، في أعقاب هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ ساعدت توقعات لإيرادات قوية من مايكروسوفت وفيزا في تخفيف القلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد أسعار الفائدة.
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