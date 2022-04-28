سوق السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة فوق 13700 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر، مرتفعة 89.96 نقطة أو 0.66% إلى 13,733.87 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 8,567,336,858 ريالا على 151,721,872 سهما.

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شهدت أسهم 118 شركة ارتفاعاً ضمن 215 شركة مدرجة، فيما تراجع 77 سهما.

وكانت أسهم عناية، وأمانة للتأمين، وعِلم، الأكثر ارتفاعا بـ9.9% و9.8% و6.9% على التوالي.

فيما كانت أكوا باور، وسابك للمغذيات الزراعية، وأميانتيت، الأكثر تراجعا بـ 2% لكل منها.

أما أرامكو، والأهلي، والراجحي، فكانت الأنشط على التوالي من حيث كمية التداولات.