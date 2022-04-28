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سوق السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة فوق 13700 نقطة

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سوق السعودية
سوق السعودية
سوق السعودية

سوق السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة فوق 13700 نقطة

بقيمة تداولات فاقت 8 مليارات ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أنهت سوق الأسهم السعودية آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر، مرتفعة 89.96 نقطة أو 0.66% إلى 13,733.87 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 8,567,336,858 ريالا على 151,721,872 سهما.

شهدت أسهم 118 شركة ارتفاعاً ضمن 215 شركة مدرجة، فيما تراجع 77 سهما.

وكانت أسهم عناية، وأمانة للتأمين، وعِلم، الأكثر ارتفاعا بـ9.9% و9.8% و6.9% على التوالي.

فيما كانت أكوا باور، وسابك للمغذيات الزراعية، وأميانتيت، الأكثر تراجعا بـ 2% لكل منها.

أما أرامكو، والأهلي، والراجحي، فكانت الأنشط على التوالي من حيث كمية التداولات.

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