"وول ستريت" تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب أسهم مايكروسوفت وفيزا

أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة وول ستريت مرتفعا أمس الأربعاء، في أعقاب هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ ساعدت توقعات لإيرادات قوية من مايكروسوفت وفيزا في تخفيف القلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد أسعار الفائدة.

وأغلقت أسهم مايكروسوفت مرتفعة 4.8% بعد أن قدم عملاق برامج الكمبيوتر في وقت متأخر يوم الثلاثاء توقعات قوية للإيرادات، في حين قفز سهم فيزا للمدفوعات الإلكترونية 6.5% بعد أن توقعت إيرادات فوق مستويات ما قبل الجائحة.

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وجاءت مكاسب أمس في أعقاب موجة مبيعات حادة في الجلسة السابقة دفعت المؤشر ناسداك ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر 2020، وسط قلق المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ربما يزيد أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع في معركته ضد التضخم.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 7.18 نقطة، أو 0.17%، عند 4182.38 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 3.56 نقطة، أو 0.03%، ليغلق عند

1248.18 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 46.50 نقطة، أو 0.14%، إلى 33286.68 نقطة.