الذهب في طريقه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ يناير بفعل الرهانات على رفع الفائدة
ارتفع اليوم في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1905.67 دولار للأونصة
ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأميركية المقلقة، بعض الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن من المرجح أن تسجل السبائك أول انخفاض شهري لها منذ يناير الماضي بفعل الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1905.67 دولار للأونصة، لكنه خسر نحو 1.6% هذا الشهر.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1908.10 دولار للأونصة.
وقال محلل العملات في "ديلي إف إكس"، إيليا سبيفاك، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المخيبة للآمال قد تخفف بعض الضغط عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في ما يتعلق بتشديد السياسات النقدية الذي ألمح إليه من قبل، وهو أمر مثل ضغطا على الذهب في الأسابيع الماضية.
ورفع أسعار الفائدة الأميركية، يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود، ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.34 دولار للأونصة.
وصعد البلاتين 0.6% إلى 924.49 دولار للأونصة، فيما زاد البلاديوم 0.7% إلى 2247.63 دولار للأونصة.
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