مكاسب كبيرة لـ"وول ستريت" بدعم من "ميتا" و"أبل"

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع كبير أمس الخميس، بعد تقرير نتائج أعمال إيجابي من شركة ميتا بلاتفورمز، رفع أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالنمو التي كانت متضررة في السابق وواجه أثر المخاوف بشأن انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام.

وقفز سهم الشركة المالكة لفيسبوك 17.6% بعد أن أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي عن أرباح أكبر من المتوقع وتعافت من انخفاض في عدد المستخدمين.

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كما ارتفع سهما أبل وأمازون بأكثر من أربعة%.

وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.47%، لينهي الجلسة عند 4287.50 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك 3.06% إلى 12871.53 نقطة، فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.85% إلى 33916.39 نقطة.