القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية تقفز 636 مليار دولار في 3 أشهر

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 16.73% أو بمكاسب تعادل 636.22 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، لتصل لأكثر من 4.43 تريليون دولار، من 3.8 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2021.

وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن مؤشر الصندوق المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات الربع الأول من 2022 مرتفعا بنحو 2.8% على أساس ربعي، ليصل بذلك إلى نحو 508 نقاط في نهاية مارس 2022، مقابل 494.2 نقطة في نهاية ديسمبر 2021.

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وحقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نسبة الزيادة 14.2% في نهاية الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع الأول من 2021، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وواصلت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية في نهاية الربع الأول من 2022 محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس ربع سنوي منذ بداية 2021، نتيجة الارتفاع المسجل في مؤشرات قيم التداول والقيمة السوقية.

وكان لاستمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية أثر إيجابي في مؤشرات الأداء في ظل مواصلة البورصات العربية جهودها نحو رفع مستويات السيولة، وزيادة معدلات التداولات، وجذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى النتائج الإيجابية خلال الربع الأول من 2022 لأرباح الشركات.

وعلى الصعيد العالمي، أسهم ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة في تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية مارس 2022.

وسجلت 13 سوقا مالية عربية مدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعا في مؤشرات أدائها السعرية في نهاية الربع الأول من 2022، مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق المالية العربية خلال الربع الأول، جاء إيجابيا بشكل عام، حيث ارتفعت مؤشرات الأداء في الأسواق العربية كافة خلال الربع الأول من 2022، باستثناء ثلاث بورصات عربية.

وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الربع الأول من 2022 ارتفاعا بنحو 10.83% قياسا على الربع السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيم التداولات في 8 بورصات عربية، وتصدرت قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية الأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من 2022 مسجلة نحو 144.71 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 20.67%.