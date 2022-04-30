ماسك يبيع أسهما في تسلا بـ 8.5 مليار دولار قبل شراء تويتر
ماسك يبيع 9.6 مليون سهم في تسلا
أظهرت إفصاحات لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا باع ما قيمته 8.5 مليار دولار من الأسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا"، في عملية تهدف على الأرجح إلى المساعدة في تمويل شرائه المزمع لشركة تويتر.
وقال ماسك في تغريدة إنه "لا توجد خطط أخرى لبيع أسهم في تسلا بعد اليوم". وباع نحو 9.6 مليون سهم الأسبوع الماضي، بحسب السجلات في يومي الخميس والجمعة، بما يعادل 5.6% من حصته في الشركة.
وتم البيع بعد أن توصل ماسك يوم الاثنين إلى صفقة لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار نقدا في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وكذلك قادة العالم لتكون في يد أغنى شخص في العالم. وتبلغ القيمة الصافية لثروة ماسك 268 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.
وفي إطار الصفقة، تعهد ماسك بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.
ولم يتضح بعد كيف سيجمع الملياردير المبلغ المتبقي البالغ 12.5 مليار دولار. ويمتلك ماسك حصة 43.61 بالمئة في شركة الصواريخ غير المدرجة سبيس إكس، والتي تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.
وكان سهم تسلا قد تراجع بنحو 20% منذ كشف ماسك عن شرائه حصة في تويتر بأكثر من 9% في الرابع من أبريل/نيسان.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن ماسك يبحث عن شركاء لتقليل مساهمته في الصفقة، مضيفا أنه ليس من المؤكد ظهور مثل هذا الشريك.
وهذه هي أول مرة يبيع فيها ماسك أسهما في تسلا منذ أن باع ما قيمته 16.4 مليار دولار من الأسهم في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بعد أن أجرى استطلاعا لمستخدمي تويتر حول بيع عشرة بالمئة من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية.
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