وول ستريت تغلق على هبوط حاد بفعل تراجع سهم أمازون ومخاوف التضخم

أغلقت وول ستريت على انخفاض حاد، اليوم الجمعة، إذ تراجع سهم أمازون بعد تقرير ربع سنوي سلبي، كما أثار الارتفاع الأكبر في التضخم الشهري منذ 2005 مخاوف المستثمرين بالفعل بشأن رفع أسعار الفائدة.

وهوى سهم أمازون.كوم في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 2006، ليكون السهم قرب أدنى مستوياته في عامين.

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وأعلن عملاق التجارة الإلكترونية، يوم الخميس، عن خسائر فصلية بقيمة 3.8 مليار دولار وتوقعات مخيبة للآمال.

وتراجع سهم أبل، الشركة الأعلى قيمة في العالم، بعد أن طغت توقعاتها المخيبة للآمال على أرباح ومبيعات ربع سنوية غير مسبوقة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 155.51 نقطة بما يعادل 3.60% إلى 4132.94 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 533.40 نقطة أو 4.14% إلى 12338.13 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 937.80 نقطة أو 2.77% إلى 32978.59 نقطة.