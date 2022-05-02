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الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض مع ترقب قرار الفيدرالي

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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض مع ترقب قرار الفيدرالي

ستغلق أسواق اليابان من الثلاثاء إلى الخميس لعطلة رسمية

طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الاثنين، في تعاملات متقلبة مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، عندما ستكون الأسواق المحلية مغلقة لعطلة رسمية، بحثا عن مؤشرات على تشديد السياسة النقدية.

تراجع مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 0.11%، ليغلق عند 26818.53 نقطة، بعد أن فتح على ارتفاع. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07% ليغلق عند 1898.35 نقطة.

وتراجعت الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة، متكبدة أكبر خسارة يومية منذ 2020، مع هبوط سهم شركة أمازون بعد إعلان نتائج فصلية ضعيفة، في حين أثار إعلان أكبر زيادة شهرية في معدل التضخم منذ 2005 مخاوف المستثمرين القلقين بالفعل من رفع أسعار الفائدة.

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وستغلق أسواق اليابان من الثلاثاء إلى الخميس لعطلة رسمية.

نزل سهم طوكيو إلكترون منتجة معدات الرقائق 1.24%، كما خسر سهم أدفانتست 4.78%.

وقفز سهم موراتا للتصنيع 3.23%، وفوجيتسو لإنتاج أجهزة الكمبيوتر 5.03%، بعد أن أعلنتا نتائج إيجابية.

وارتفع سهم هيتاشي للتكنولوجيا 6.72%، بعد أن وافقت شركة أميركية على شراء ذراعها للخدمات اللوجستية. كما ارتفعت أسهم 124 شركة على مؤشر نيكاي وتراجعت أسهم 96 شركة.

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