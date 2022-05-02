الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاماً وسط تراجع اليورو

ارتفع سعر الدولار مرة أخرى مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما اليوم الاثنين، في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار، فيما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

تعرض اليورو لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي، إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.

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يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء. أما الأسواق في آسيا ولندن فمغلقة بسبب عطلات.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في شهر أبريل، وهو أفضل أداء شهري منذ يناير 2015. وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1% خلال اليوم. بينما نزل اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2570 دولار ونزل الين أمام الدولار إلى 129.91 ين.

تشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1%.