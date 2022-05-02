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سعر الذهب تحت الضغط.. في انتظار موجة قوية من الارتفاعات في الفائدة

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سعر الذهب

سعر الذهب تحت الضغط.. في انتظار موجة قوية من الارتفاعات في الفائدة

رفع منتظر للفائدة في مواجهة التضخم

رويترز

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على الذهب، وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1890.69 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0053 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% إلى 1893.40 دولار.

من المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من مايو، وتعلن قرارها في اليوم التالي.

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ويبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعدون لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل، لمواجهة التضخم المتسارع وتكاليف العمالة المرتفعة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات، اليوم الاثنين، مما شكل ضغطا على الطلب على الذهب.

وزادت أسعار الذهب 1% يوم الجمعة، بعد تراجع الدولار الأميركي، لكنه أنهى شهر أبريل بانخفاض طفيف بسبب الرهان على تشديد البنك المركزي الأميركي سياسته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.66 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 929.51 دولار، وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 2281.99 دولار.

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