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صعود أسهم أوروبا بفضل البنوك ونتائج الأعمال

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

صعود أسهم أوروبا بفضل البنوك ونتائج الأعمال

"وول ستريت" أنهت جلسة أمس الاثنين المتقلبة على ارتفاع

رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الإيجابية، ومع صعود أسهم البنوك بدعم بلوغ عوائد السندات الحكومية مستويات مرتفعة جديدة تحسبا لقرارات أسرع برفع أسعار الفائدة.

قفز مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، مع صعود قطاع البنوك 1.4%، متصدرا القطاعات الرابحة.

وأنهت وول ستريت جلسة أمس الاثنين المتقلبة على ارتفاع، إذ وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يعلن صانعو السياسة رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس. كما بلغت عوائد السندات الألمانية ذرى جديدة.

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تقدم سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 2.4%، إذ أعلن عن زيادة 19.2% في صافي الدخل الفصلي بدعم ارتفاع كبير في أنشطة التداول، وأبقى على أهدافه للعام 2025.

وارتفع سهم مجموعة الطاقة بي.بي 1.6%، إذ عززت برنامجها لإعادة شراء الأسهم بعد أن ارتفع صافي الربح إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.

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