الدولار ينخفض قبيل قرار مجلس الفيدرالي الأميركي

تراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات أمس الثلاثاء، بينما يعكف المستثمرون على تقييم حجم التحرك المتوقع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في زيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع ومساره المستقبلي.

وكانت العملة الخضراء سجلت أعلى مستوى في 20 عاما الأسبوع الماضي بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيكون أكثر قوة من أقرانه في تشديد السياسة النقدية، بينما يسير التضخم بأسرع وتيرة في 40 عاما.

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ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأن يعلن عن خطة لخفض ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين اليوم الأربعاء.

ويتوقع متعاملون أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي سيرتفع إلى 2.89% بحلول نهاية العام من 0.33% حاليا.

وسجل مؤشر الدولار في أواخر التعاملات 103.482، منخفضا 0.25% بعد أن وصل يوم الخميس إلى 103.93، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002.

وقفز الدولار الأسترالي بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.35%، في أول زيادة في أكثر من 10سنوات، مشيرا إلى مزيد من الزيادات في المستقبل بينما يسدل الستار على تحفيز ضخم أثناء الجائحة.

وجرى تداول الدولار الأسترالي في أواخر التعاملات مرتفعا 0.6% عند 0.7094 دولار أميركي.

وصعد اليورو 0.16% إلى 1.0526 دولار بعد أن كان هبط يوم الخميس إلى 1.0470 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2017.

واستقرت العملة اليابانية فوق أدنى مستوياتها في 20 عاما التي وصلت إليها يوم الخميس عندما عزز بنك اليابان المركزي تعهده للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض.

وجرى تداول الين الياباني في أواخر التعاملات عند 130.19 مقابل الدولار بعد أن وصل يوم الخميس إلى 131.24، وهو أضعف مستوى له منذ أبريل 2002.