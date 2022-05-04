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الذهب يتراجع مع رفع وشيك للفائدة الأميركية.. وزيادة العائد على سندات الخزانة

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سبائك ذهبية
سعر الذهب

الذهب يتراجع مع رفع وشيك للفائدة الأميركية.. وزيادة العائد على سندات الخزانة

الأسعار انخفضت 0.1% إلى 865.31 دولار للأونصة

رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأميركية، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 865.31 دولار للأونصة، في حين نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1866.10 دولار للأونصة.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام اليوم الأربعاء، بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.

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وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.54 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.1% إلى 962.60 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2252.51 دولار للأونصة.

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