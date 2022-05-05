أسعار الذهب في مصر ترتفع بعد رفع الفائدة في أميركا

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا جديدا بعد قرارات الفيدرالي الأميركي زيادة أسعار الفائدة نصف نقط مئوية.

تأتي ارتفاعات أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا في تعاملات اليوم الخميس بعد قرار المركزي الأميركي.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1898.06 دولار للأونصة بعد صعوده بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة.

وفي السوق المصرية ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس إلى نحو 1332 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1165 جنيها.

أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل 999 جنيها.

وقد شهد متوسط الأسعار زيادة بنحو 18 جنيها بعد قرار رفع أسعار الفائدة في أميركا.

كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد رفع أمس الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.

جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.

وذكر الفيدرالي أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.