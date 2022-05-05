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الأسهم الأميركية تتراجع عند الفتح تحت وطأة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى

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الأسهم الأميركية تتراجع عند الفتح تحت وطأة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى

بعد يوم من صعود مدفوع بنبرة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأقل تشدداً

دبي - العربية.نت

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دفعت أسهم النمو الخاصة بالشركات ذات القيم السوقية شديدة الارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية للتراجع عند الفتح اليوم الخميس، بعد يوم من صعود مدفوع بنبرة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأقل تشددا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 206.89 نقطة أو 0.61% إلى 33854.17 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 29.74 نقطة أو 0.69% إلى 4270.43 نقطة، فيما هبط المؤشر ناسداك المجمع 177.33 نقطة أو 1.37% إلى 12787.52 نقطة، نقلاً عن رويترز.

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كانت الأسهم الأميركية قد أغلقت على ارتفاع حاد أمس الأربعاء، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن زيادة في أسعار الفائدة كانت متوقعة على نطاق واسع، هي الأعلى منذ عام 2000.

وتذبذبت الأسهم عقب الإعلان ثم استقرت المؤشرات الرئيسية وصعدت أكثر من 2.5% في أعقاب المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية.

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