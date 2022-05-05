الأسهم الأوروبية تقتفي أثر صعود وول ستريت بعد رفع الفائدة الأميركية
ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8%
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مقتفية أثر صعود وول ستريت الليلة الماضية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا لكنه هدأ الرهانات على تشديد كبير، مع انتعاش المعنويات أكثر بفضل سلسلة من الأرباح الكبيرة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8%، ليعكس الكثير من الخسائر التي تكبدها حتى الآن هذا الأسبوع.
قفزت أسواق الأسهم العالمية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول استبعد صراحة رفع 75 نقطة أساس في اجتماع قادم.وصعدت أسهم التكنولوجيا 3.2%، الأعلى بين الأوروبية، تليها أسهم شركات صناعة السيارات والأسهم الصناعية، نقلاً عن رويترز.
وقفز سهم إيرباص 7.1% بعد إعلانها عن أرباح تفوق المتوقع في الربع الأول ومع تأكيد شركة صناعة الطائرات خططا غير مسبوقة لزيادة إنتاج الطائرات ضيقة البدن بنسبة 50%.
وصعد سهم شركة شل العملاقة للنفط 2.9% بعد الإعلان عن أرباح قياسية في الربع الأول بلغت 9.13 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز.
وتقدم سهم بي.إم.دبليو 2.9% إذ سجلت ارتفاعا في أرباحها الفصلية مدفوعة بإعادة تقييم حصة شركة صناعة السيارات الألمانية في مشروعها المشترك الصيني وتسعير قوي.
-
استقرار أسعار تأجير الوحدات العقارية في رأس الخيمة بالربع الأول من 2022تفاوتت أسعار الإيجارات السكنية في مناطق شمال الإمارات، لترتفع في بعض المناطق بمعدلات طفيفة، لم تتجاوز 5%، بينما حافظت مناطق أخرى على قيمة الإيجار ... الأسواق العقارية
-
الاقتصاد السعودي يتقدم إلى المركز الـ16 بين دول مجموعة العشرينتقدم الاقتصاد السعودي إلى المركز الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2021، بناتج محلي قدره ... اقتصاد
-
احتفالات العيد ترفع إشغال الفنادق الشاطئية في الإماراتأكد خبراء ومديرو عدد من الفنادق في الإمارات، أن الفنادق الشاطئية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين في الإمارات، موضحين أن طرح العروض ... سياحة وسفر