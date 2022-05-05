الأسهم الأوروبية تقتفي أثر صعود وول ستريت بعد رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مقتفية أثر صعود وول ستريت الليلة الماضية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا لكنه هدأ الرهانات على تشديد كبير، مع انتعاش المعنويات أكثر بفضل سلسلة من الأرباح الكبيرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8%، ليعكس الكثير من الخسائر التي تكبدها حتى الآن هذا الأسبوع.

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قفزت أسواق الأسهم العالمية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول استبعد صراحة رفع 75 نقطة أساس في اجتماع قادم.وصعدت أسهم التكنولوجيا 3.2%، الأعلى بين الأوروبية، تليها أسهم شركات صناعة السيارات والأسهم الصناعية، نقلاً عن رويترز.

وقفز سهم إيرباص 7.1% بعد إعلانها عن أرباح تفوق المتوقع في الربع الأول ومع تأكيد شركة صناعة الطائرات خططا غير مسبوقة لزيادة إنتاج الطائرات ضيقة البدن بنسبة 50%.

وصعد سهم شركة شل العملاقة للنفط 2.9% بعد الإعلان عن أرباح قياسية في الربع الأول بلغت 9.13 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز.

وتقدم سهم بي.إم.دبليو 2.9% إذ سجلت ارتفاعا في أرباحها الفصلية مدفوعة بإعادة تقييم حصة شركة صناعة السيارات الألمانية في مشروعها المشترك الصيني وتسعير قوي.