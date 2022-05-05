بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 0.25% إلى 1٪ مع ارتفاع التضخم

رفع بنك إنجلترا اليوم الخميس، سعر الفائدة بواقع 0.25% إلى 1٪ مع ارتفاع التضخم، في ما يعد المرة الرابعة على التوالي لرفع سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وأول وتيرة من نوعها منذ العام 1997.

وقبيل القرار، ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على الرغم من التوقعات السابقة بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة اليوم الخميس، بعد يوم من إقرار الفيدرالي الأميركي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 22 عامًا.

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انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6٪ إلى 1.2561 دولار، بحلول الساعة 0922 بتوقيت غرينتش، ليعكس مكاسب يوم أمس الأربعاء، ويتراجع نحو أدنى مستوى منذ يوليو 2020، حين بلغ الأسبوع الماضي 1.2412 دولار.

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه بنسبة 0.4٪ إلى 84.39 بنس.

شهد الجنيه الإسترليني أداء ضعيفاً في الأسابيع الأخيرة، بسبب التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى إبطاء وتيرة التشديد، حيث يكافح البنك المركزي تضخما فوق الهدف وأزمة تكلفة المعيشة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

كما عانى الجنيه الإسترليني أيضًا جراء ارتفاع الدولار، الذي تلقى دعماً من الرهانات على التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وجاذبيته كملاذ آمن نظرًا لتزايد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أمس الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية.