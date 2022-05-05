البنوك تقود بورصة الكويت للصعود بعد رفع سعر الفائدة

قاد قطاع البنوك اليوم الخميس، مؤشرات بورصة الكويت للارتفاع بقوة في أول يوم للتداول عقب عطلة عيد الفطر، وبعد إعلان بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

أعلن بنك الكويت المركزي الليلة الماضية رفع سعر الخصم من 1.75% إلى 2% اعتبارا من الخامس من مايو، عقب قرار مجلس الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة.

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وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 1.2%، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة مماثلة، و"السوق الرئيسي 50" بنسبة 1.6%.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.2%، وبيت التمويل الكويتي 1%، وبنك الخليج 6.2%، وبنك برقان 3%.