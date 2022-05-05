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الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في عامين مقابل الدولار واليورو

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الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في عامين مقابل الدولار واليورو

محتفظا بالدعم من قيود صارمة على رأس المال

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قفز الروبل الروسي أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار الأميركي واليورو، محتفظا بالدعم من قيود صارمة على رأس المال، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 6.6% أمام الدولار عند 66.30، وهو أقوى مستوى له منذ مارس 2020.

كما صعد 5.8% مقابل اليورو إلى 70.44، بعد أن لامس في وقت سابق 69.80 وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2020.

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