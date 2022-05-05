اعتباراً من 12 مايو.. انضمام "ديوا" إلى مؤشرات سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، انضمام شركة هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إلى المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع المرافق العامة اعتبارا من 12 مايو 2022.

وكانت "ديوا" أدرجت في سوق دبي خلال أبريل الماضي، ضمن قطاع المرافق العامة.

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ويعد هذا الإدراج، الأول في سوق دبي المالي خلال العام الجاري، والأول من بين 10 طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية.

وباكتماله أصبحت "ديوا" أكبر شركة مدرجة في السوق بقيمة سوقية تبلغ 124 مليار درهم (33.8 مليار دولار) بناء على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده عند 2.48 درهم للسهم.