الذهب يصعد 1%.. والعائد على سندات الخزانة الأميركية ينخفض بشدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي يرى البنك المركزي أنه عامل يهدد الاقتصاد، في حين استبعد رفع أكبر للفائدة خلال هذا العام.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1898.06 دولار للأونصة بعد صعوده بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة.

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1894.20 دولار للأونصة.

ورفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر قفزة منذ 22 عام.

وناشد رئيس "المركزي"، جيروم باول، الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع التضخم، التحلي بالصبر بينما يتخذ المسؤولون إجراءات قاسية للسيطرة عليه.

وقفز الذهب 1% في الجلسة السابقة بعد بيان باول.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية بشدة أمس الأربعاء، الأمر الذي دعم الذهب.

واستقر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع بلغه في الجلسة السابقة مما زاد جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.1% إلى 23.19 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 997.19 دولار للأونصة، فيما زاد البلاديوم 0.8% إلى 2274.43 دولار للاونصة.