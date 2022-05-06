الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاما وسط اضطراب الأسواق العالمية

حام مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الجمعة، إذ عززت عمليات البيع في الأسواق في مواجهة مخاوف الركود العالمي عملة الملاذ الآمن.

وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض وتتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين، بعد هبوط حاد في "وول ستريت".

مادة اعلانية

وظلت العملة الأميركية مرتفعة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من أقرانه لوقف التضخم الجامح.

وقال محللون إن تقرير الوظائف الأميركية المرتقب المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، قد يعزز الحجة لتشديد قوي.

ويتوقع الاقتصاديون إضافة 391 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.5% في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ليسجل أعلى مستوى في 20 عاما عند 104.07 نقطة، لكنه فقد قوته لاحقا في تداولات متقلبة، واستقر في أحدث معاملات عند 103.55.

وبدا واضحا أن المؤشر سيحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بارتفاع 0.3% خلال الأسبوع.

وفقد اليورو ما يصل إلى 0.5% مقابل الدولار في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، قبل أن يعكس مساره.

وكان مرتفعا في أحدث تداولات 0.2% إلى 1.05555 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني إلى حد بعيد بعد انخفاضه في وقت سابق إلى ما دون 1.23 دولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وذلك بعد يوم من إرسال بنك إنجلترا تحذيرا شديدا من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز 10%.

وانضم بنك إنجلترا إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ورفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%.

وتراجع الين قليلا مقابل الدولار، إذ انخفض 0.2% إلى 130.46 ين للدولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، نزلت عملة بتكوين قليلا، وجرى تداولها عند ما يزيد قليلا عن 36 ألف دولار.