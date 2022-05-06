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الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في شهرين

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المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.6%
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في شهرين

بعد هبوط حاد في "وول ستريت" بسبب قلق المستثمرين من رفع أكبر للفائدة

رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين بعد هبوط حاد في وول ستريت، بسبب خشية المستثمرين من الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، حيث كانت أسهم قطاعي السفر والترفيه والتكنولوجيا أكبر الخاسرين.

وفي المقابل، كانت أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد مع تجاوز أسعار الخام 110 دولارات للبرميل.

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وأغلقت الأسهم الأميركية أمس الخميس على انخفاض حاد، إذ تراجعت معنويات المستثمرين في مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع كافيا لكبح التضخم المتصاعد.

كما أثرت الأرباح سلبا على المعنويات في أوروبا، فقد تراجع سهم أديداس 4%، حيث خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات عام 2022 بسبب استمرار عمليات الإغلاق لمكافحة الجائحة في الصين في إلحاق الضرر بشركة المستلزمات الرياضية الألمانية.

وتراجع سهم "آي.إن.خي غروب"، أكبر بنك هولندي، 2.2%، إذ أعلن عن صافي دخل فصلي أسوأ من المتوقع، بما في ذلك زيادة في مخصصات القروض المعدومة بسبب الانكشاف في روسيا وأوكرانيا.

وهبط سهم أمبو الدنماركية للأجهزة الطبية 13.9% بعد إعلان توقعات متشائمة لأرباح العام بأكمله بسبب مشاكل سلاسل التوريد ونقص العمالة في المستشفيات.

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