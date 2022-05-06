"نيكاي" الياباني يغير مساره ويغلق مرتفعاً بفضل توقعات قوية للشركات

غيّر المؤشر نيكاي الياباني مساره وأغلق على ارتفاع اليوم الجمعة، حيث اقتنص المستثمرون الأسهم على أمل تحقيق الشركات أرباحا قوية، على الرغم من عمليات بيع في الأسواق الآسيوية الأوسع وسط مخاوف حيال تعزيز الصين سياستها الصارمة في مواجهة فيروس كورونا.

وأغلق "نيكاي" مرتفعا 0.69% عند 27003.56 نقطة بعد تحركه في النطاق السلبي معظم الجلسة.

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وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93% إلى 1915.91 نقطة.

وقال المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول، جون موريتا، إن "توقعات الشركات اليابانية التي صدرت قبل عطلة الأسبوع الذهبي كانت أفضل من المتوقع واعتبر المستثمرون هذا عاملا إيجابيا".

وفتحت الأسواق اليابانية على انخفاض بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام، متتبعة الأسهم الأميركية التي أغلقت على انخفاض حاد الليلة الماضية وسط عمليات بيع واسعة، إذ تراجعت المعنويات في مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع سعر الفائدة الأميركية في اليوم السابق كافيا لكبح ارتفاع التضخم.

واشترى المستثمرون الأسهم التي تتمتع بالمتانة وسط التضخم، مثل تلك المرتبطة بالسلع الأولية والبنوك.

وقفزت أسهم شركات التنقيب عن النفط 4.56% مع ارتفاع أسعار الخام، في حين ارتفعت أسهم البنوك 2.52% وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع سهم تويوتا موتور 2.15% مقدما أكبر دفعة للمؤشر توبكس.

وقفز سهم شركة التجارة ميتسوي أند كو 6.08%، فيما وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.08%.