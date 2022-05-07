أرباح الشركات المدرجة في بورصة مسقط ترتفع 6.2% بالربع الأول لـ581 مليون دولار

صعدت الأرباح الصافية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى 223.1 مليون ريال (581.27 مليون دولار)، مقارنة مع 210.1 مليون ريال (547.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًا بنسبة 6.2%.

وأظهرت النتائج المالية لـ 97 شركة مساهمة عامة أعلنت نتائجها المالية الأولية حتى مطلع شهر مايو الحالي تحقيق 71 شركة منها أرباحًا فيما سجلت 26 شركة خسائر، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أرباحها في الربع الأول من العام الحالي 41 شركة.

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فيما تراجعت أرباح 23 شركة، واستطاعت 7 شركات التحول من الخسائر إلى الأرباح وتوزعت هذه الشركات على القطاعات الرئيسية الثلاثة المدرجة في بورصة مسقط وهي القطاع المالي وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وأوضحت النتائج المالية، تراجعًا بنسبة 2.2% في الخسائر التي سجلتها الشركات المدرجة في بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ حوالي 17.6 مليون ريال، مقابل خسائر عند 18 مليون ريال عماني سجلتها الشركات المدرجة في البورصة في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ عدد الشركات التي تراجعت خسائرها في الربع الأول من العام الجاري 10 شركات، فيما سجلت 9 شركات ارتفاعًا في خسائرها.

وشهد الربع الأول من العام الجاري تحول 7 شركات من الأرباح إلى الخسائر مسجلة مجتمعة خسائر عند 5.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون ريال سجلتها هذه الشركات في الربع الأول من العام الماضي، والشركات السبع مدرجة جميعها في قطاع الصناعة.

وجاء القطاع المالي في مقدمة القطاعات الرابحة مسجلاً أرباحاً صافية عند نحو 122.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 112.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، مستفيدًا من الأرباح القوية التي سجلتها البنوك.

وبلغ عدد الشركات الرابحة في القطاع المالي 32 شركة مقابل شركة واحدة مدرجة في القطاع سجلت خسائر، وشهد القطاع تحول 3 شركات من الخسائر إلى الأرباح مسجلة أرباحا صافية عند 930 ألف ريال، مقابل خسائر بلغت 861 ألف ريال سجلتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

واستطاع قطاع الخدمات تحقيق أرباح صافية عند 87.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 78.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، واستفاد القطاع من الأرباح الصافية التي سجلتها عمانتل والبالغة 62.5 مليون ريال، مقابل أرباح عند 56 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ عدد الشركات الرابحة المدرجة في قطاع الخدمات 20 شركة مقابل 10 شركات سجلت خسائر، وبلغت الخسائر المسجلة في القطاع 10.9 مليون ريال عماني مقابل خسائر عند 12.9 مليون ريال عماني سجلتها هذه الشركات في الربع الأول من العام الماضي.

واستطاعت شركتان هما فنادق الخليج – عمان والعالمية لإدارة الفنادق التحول من الخسائر إلى الأرباح مستفيدة من حالة التعافي النسبي من جائحة "كوفيد – 19" محليًا وعالميًا مسجلة أرباحًا صافية عند نحو 673 ألف ريال، مقابل خسائر بلغت 797 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.